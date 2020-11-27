В Москве будут дважды тестировать тех, кто живет вместе с заболевшими COVID-19

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В столице будут дважды тестировать тех, кто живет вместе с заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наглядно видим, что те, кто остается проживать с заболевшим, – его домочадцы, близкие родственники, конечно, находятся под особым риском заражения. При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания. Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза", – сказала вице-мэр.

Она пояснила, что на сегодняшний день эта категория граждан сдает тест на COVID-19 только один раз.

Как стало известно ранее, результаты теста на коронавирус будут доступны в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус".

Для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирус надо соблюдать определенные правила. Специалисты заявляли, что перед тестированием не стоит есть и полоскать рот. Также за три часа до него нельзя пить, курить и чистить зубы.

