Более 4,2 млн руб выплатят москвичи за непредоставление тестов на COVID-19 по прилете в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 4,2 миллиона рублей выплатят москвичи за непредоставление тестов на COVID-19 после возвращения в Россию из-за границы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в столице продолжается мониторинг граждан, вернувшихся из-за рубежа. Они обязаны сделать ПЦР-тест на COVID-19, для этого доступны лаборатории в аэропортах и в городских поликлиниках по предварительной записи.
"Несмотря на доступность этой услуги в Москве, расширение сети лабораторий, выполняющих такие исследования, около 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и результаты тестирования не вносят в ЕПГУ в течение трех дней после прилета", – заявили в ведомстве.
На данный момент в столице составили 2 047 протоколов по части 2-й статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает штраф на сумму до 40 тысяч рублей. Если нарушение повлечет вред здоровью других людей, то размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.
"Решения принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 525 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 335 гражданам присуждены штрафы на сумму 4 миллиона 250 тысяч 500 рублей", – добавили в ведомстве.
Ранее в министерстве иностранных дел призвали россиян отложить необязательные поездки за рубеж. Официальный представитель ведомства Мария Захарова рекомендовала перенести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.
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