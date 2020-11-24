Российские туристы рассказали, куда поедут в 2021 году, если границы не откроют

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Российские туристы назвали места внутри РФ, куда они хотели бы отправиться, если выезд за рубеж будет ограничен и в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Самым популярным туристическим направлением стала Калининградская область, куда планируют отправиться 15,9 процента опрошенных. За ней следует Алтай с 13,2 процента и регионы Дальнего Востока – Камчатка, Приморье, Курилы и Сахалин, которые набрали 12 процентов голосов.

Также в рейтинг вошли Карелия (11,6 процента) и Байкал (10,5 процента).

В опросе принял участие 2 321 пользователь.

Ранее сервис по поиску и бронированию билетов OneTwoTrip провел опрос о наиболее популярных у россиян маршрутов для путешествий в ноябре. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.