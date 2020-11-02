Роспотребнадзор рекомендует путешественникам избегать хостелов из-за COVID-19

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Фото: depositphotos/danilkorelev
Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от хостелов и частного сектора при выборе жилья в путешествии. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что это связано с распространением коронавирусной инфекции. Также в ведомстве посоветовали узнавать об условиях размещения в гостиницах и санаториях – в некоторых субъектах у гостей могут попросить справку об отсутствии коронавируса или об эпидокружении.
Специалисты подчеркнули, что, планируя путешествие, лучше заранее изучить информацию о сложившейся ситуации в регионе и действующих там мерах. Также в Роспотребнадзоре добавили, что с собой нужно взять макси, антисептики и перчатки.
"Если вы используете многоразовую маску, обязательно положите в сумку запас средств для ее стирки", – добавили в ведомстве.
Ранее были названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год. Выяснилось, что чаще всего россияне предпочитают уезжать на новогодние праздники в Санкт-Петербург и Казань. Также популярными направлениями в этот период стали Ярославль и Нижний Новгород.
Названы самые популярные направления для поездок на Новый год
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