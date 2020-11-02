В Германии начинает действовать новый карантин из-за коронавируса

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Новые меры против коронавируса вводятся в Германии со 2 ноября, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В стране прекратят работу все заведения общественного питания. Они будут реализовывать свою продукцию только на вынос. Также приостановят свою деятельность бассейны, тату-салоны и ряд культурных учреждений.

Футбольные матчи будут проходить без зрителей. Кроме того, приостанавливается туристическая отрасль: власти большинства регионов Германии предписали приезжим отдыхающим покинуть отели и вернуться на родину до 2 ноября.

В то же время парикмахерские и магазины продолжат функционировать. Также работу продолжат образовательные учреждения. При этом вышеперечисленные организации обяжут соблюдать социальную дистанцию и иные правила санитарной безопасности.

Институт экономических исследований Берлина заявила, что вводимые меры против коронавируса обернутся финансовыми потерями для государства в размере 19,3 миллиарда евро.

Ранее жесткий карантин из-за увеличения прироста заболевших коронавирусом ввели в Бельгии. В стране запретили походы в гости, а сотрудников организаций максимально начали переводить на удаленку. Кроме того, деятельность приостановили парикмахерские и магазины, которые не являются жизненно необходимыми.