Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности на полгода

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Конгресс депутатов Испании одобрил запрос левого коалиционного правительства страны о продлении действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

За инициативу кабмина проголосовали 194 депутата, против высказались 53 человека, воздержались 99 парламентариев.

Режим повышенной готовности на 15 дней ввели в стране 25 октября. Для его продления требовалось одобрение конгресса депутатов. Теперь режим будет действовать еще полгода – до 9 мая 2021 года.

Ранее в испанской Каталонии ввели запрет на въезд и выезд из региона. Исполняющий обязанности главы женералитета Пере Арагонес заявил, что новые меры вводятся, чтобы не допустить перегруженности системы здравоохранения.

В Каталонии закрывают культурные и развлекательные учреждения, а также объекты торговли. Запрещается проведение развлекательных мероприятий для молодежи и детей, а также спортивных соревнований в школах.