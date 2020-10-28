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Общество

28 октября, 22:42

Макрон объявил о введении общенационального карантина во Франции

за рубежом общество

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

С 30 октября во Франции введут режим самоизоляции на фоне второй волны эпидемии коронавируса, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

"Я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", – цитирует главу государства РИА Новости.

Он подчеркнул, что карантин будет введен на всей территории Франции как минимум до 1 декабря. Первый раз карантин в стране вводили в марте. Тогда он продлился почти два месяца.

Общее число заразившихся во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч. Антирекорд был зафиксирован 25 октября – 52 тысячи заболевших за сутки.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за роста числа инфицированных коронавирусом со 2 ноября введут новый карантинный режим. На месяц закроют рестораны, бары и другие гастрономические заведения.

Также прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

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