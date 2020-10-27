В Чехии запретили свободное передвижение граждан в ночное время

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Правительство Чехии ввело запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00, сообщил на пресс-конференции глава местного Минздрава Роман Прымула.

Запрет будет действовать с 28 октября по 3 ноября. В то же время имеется возможность выйти из дома, если речь идет о срочной рабочей поездке или же для исполнения обязанностей, касающихся наведения порядка и оказания медицинской помощи. Кроме того, разрешен выгул собак в радиусе 500 метров от дома.

Прымула сообщил, что все государственные и коммерческие организации получили распоряжение о переводе своих сотрудников на удаленку. Он также отметил, что в больницах, которые ориентированы на прием больных коронавирусом, отложили плановые операции.

Глава чешского Минздрава подчеркнул, что в стране с населением около 10,7 миллиона человек могут быть до 500 тысяч заболевших. Однако, по словам Прымулы, большинство из них не проверялось.

Он добавил, что в домах престарелых будет инициировано массовое тестирование постояльцев. Последнее связано с тем, что в Чехии увеличивается численность заболевших коронавирусом среди пожилых граждан.

Глава Минпромторга страны Карел Гавличек также рассказал об ограничении работы магазинов. В частности, в воскресенье теперь запрещается ведение розничной торговли, а в субботу магазины могут быть открыты до 20:00.

В то же время часы работы аптек, автозаправочных станций и магазинов в районах с повышенной концентрацией граждан не изменятся. Рестораны в Чехии могут продавать еду и напитки лишь через специальные окна выдачи с 06:00 до 20:00. Кроме того, было заявлено о приостановке работы сельскохозяйственных рынков.

Сообщается, что в Чехии пока разрешается лишь разъездная рыночная торговля. Прымула выразил надежду, что власти смогут взять под контроль ситуацию с коронавирусом в ближайшее время.

В России также усилили меры по противодействию COVID-19. Всем гражданам теперь предписано носить маски в местах массового скопления людей.