Особый режим из-за пандемии в Испании могут продлить до мая

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Власти Испании одобрили новые ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Речь также идет о введении комендантского часа, приводит ТАСС заявление премьер-министра королевства Педро Санчеса.

"Я хочу проинформировать, что правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером", – сообщил глава кабмина.

Санчес подчеркнул, что теперь будет действовать запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00. При этом региональные власти, по его словам, смогут вносить небольшие корректировки в данные интервалы.

Он пояснил, что предложение заключается в продлении действия режима повышенной готовности в течение шести месяцев. Режим может быть сохранен до 9 мая 2021 года. Санчес отметил, что правительство ограничивает перемещение людей ночью, кроме случаев обоснованных причин.

Ранее говорилось, что в Испании еще два города изолируют из-за COVID-19.

