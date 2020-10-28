В Германии с 2 ноября закроют кафе, театры и фитнес-студии

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В Германии из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 2 ноября введут новый карантинный режим. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель.

На месяц закроют рестораны, бары и другие гастрономические заведения, будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

При этом продолжат работать детские сады и школы, парикмахерские и магазины при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах разрешат встречаться представителям максимум двух домохозяйств.

В отелях можно будет переночевать только в случаях острой необходимости и не в туристических целях. "Согласованные меры нужны для того, чтобы уже с декабря наша общественная жизнь могла быть нормализована", – отметила Меркель.

Ранее сообщалось, что власти Турции рассматривают возможность ограничения международных поездок из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Страну могут закрыть для туристов в ноябре или декабре.

Ограничения коснутся крупных туристических центров и Стамбула. Также планируется ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей и ввести комендантский час по выходным.