Власти Каталонии объявили о закрытии региона

17:16
Фото: ТАСС/Zuma
В испанской Каталонии ввели запрет на въезд и выезд из региона, сообщает РИА Новости.
Исполняющий обязанности главы женералитета Пере Арагонес заявил, что новые меры вводятся, чтобы не допустить перегруженности системы здравоохранения.
Сообщается, что въезжать или выезжать из региона можно будет только по срочным делам, в числе которых рабочие и учебные поездки, посещение медучреждений или возвращение домой. Кроме того, покинуть Каталонию можно будет для ухода за родственниками, которые живут в других регионах.
Помимо этого, в Каталонии закрывают культурные и развлекательные учреждения, а также объекты торговли. В регионе запрещается проведение развлекательных мероприятий для молодежи и детей, а также спортивных соревнований в школах. Данные меры будут действовать по меньшей мере 15 дней.
Арагонес также сообщил, что экономические сектора, которые пострадали от введенных мер, будут дополнительно профинансированы. Отмечается, что речь идет о 300 миллионах евро, которые планируется выделить на помощь бизнесу.
Ранее режим самоизоляции на всей территории страны объявили во Франции. Он будет действовать с 30 октября и минимум до 1 декабря.
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