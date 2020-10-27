Названа страна с самым высоким уровнем заболевания COVID-19 в ЕС

16:57
Фото: AP Photo/Francisco Seco
В Евросоюзе самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается в Бельгии. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Сообщается, что в Бельгии зафиксировано более 1 390 случаев заражения на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней.
Согласно данным Центра, второе место по числу заболевших занимает Чехия (около 1 380 случаев), третье место – Люксембург (760). Затем идут Словения и Нидерланды.
В материале отмечается, что страной с самым высоким показателем смертности является Чехия – 12,3 случая на 100 тысяч населения. С 28 октября по 3 ноября в стране запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00. В то же время можно выйти из дома, если речь идет о срочной рабочей поездке или же для исполнения обязанностей, касающихся наведения порядка и оказания медицинской помощи. Кроме того, разрешен выгул собак в радиусе 500 метров от дома.
Глава чешского Минздрава подчеркнул, что в стране с населением около 10,7 миллиона человек могут быть до 500 тысяч заболевших. Однако, по словам Прымулы, большинство из них не проверялось.
В России также усилили меры по противодействию COVID-19. Всем гражданам теперь предписано носить маски в местах массового скопления людей.
Роспотребнадзор рекомендует приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00
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