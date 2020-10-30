Бельгия вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

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В связи с ростом заболевших коронавирусом власти Бельгии приняли решение расширить перечень ограничительных мер. Об этом рассказал премьер-министр Александр Де Кроо, передает РИА Новости.

В стране на неделю продлевают школьные каникулы, также закрываются магазины, не являющиеся жизненно необходимыми, и парикмахерские. Походы в гости временно будут запрещены. Сотрудники организаций по максимуму должны быть переведены на удаленку. Все эти меры продлятся в стране до середины декабря.

Де Кроо подчеркнул, что существующие ограничения, а это комендантский час, масочный режим и закрытые для посетителей места общественного питания, пока не дают результатов.

"У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию", – высказался бельгийский премьер, добавив, что меры являются достаточно жесткими, но именно они могут дать положительный эффект.

Министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук заявил, что в стране наблюдается нехватка мест в больницах. Из-за этого пациентов с коронавирусом из Бельгии отправляют в Германию. Он подчеркнул, что между разными больницами появилась солидарность.

"Только сегодня 16 пациентов из больниц Льежа были направлены во фламандские больницы и четверо – в германские. Это небольшие цифры, но каждый пациент – это проявление солидарности, речь идет о жизнях людей", – высказался Ванденбрук.

Ранее сообщалось, что систему пропусков, аналогичную московской, ввели во Франции в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Ограничения начали действовать в ночь на 30 октября. Там заработала система цифровых пропусков трех видов: индивидуальные, рабочие и школьные. Также французам запретили прогуливаться на расстоянии более километра от дома, суммарно быть на свежем воздухе им можно не более часа.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 44,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,171 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 599 976 случаев COVID-19, вылечились 1 200 560 человек, скончались 27 656.