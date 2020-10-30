Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков

19:04
Фото: ТАСС/Alexis Sciard/IP3 via ZUMA Press
Систему пропусков, аналогичную московской, ввели во Франции в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Отмечается, что ограничения во Франции начали действовать в ночь на 30 октября. Там заработала система цифровых пропусков трех видов: индивидуальные, рабочие и школьные. Также французам запрещено прогуливаться на расстоянии более километра от дома, суммарно быть на свежем воздухе им можно не более часа.
Кроме этого, во многих странах Европы также действуют различные ограничения. В нескольких регионах Италии введен комендантский час, в Баварском регионе Германии запрещено выходить из дома без уважительной причины, в стране также нельзя проводить общественные мероприятия. Ряд испанских регионов закроет свои границы с 31 октября по 2 ноября.
По словам Лысенко, система цифровых пропусков, которая действовала в Москве весной, была достаточно эффективной, она позволила минимизировать количество социальных контактов.
"Сейчас мы видим, как некоторые страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости. В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется. Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации", – рассказал Лысенко.
Он добавил, что в настоящее время столица обходится без жестких мер по предотвращению распространения коронавируса. В городе действует домашний режим до людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, не менее 30 процентов сотрудников переведено на удаленный режим работы. Во многих развлекательных заведениях введена система "чек-ин".
Стало известно, какие новые ограничения из-за пандемии коронавируса введены во Франции
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