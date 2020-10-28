В столичных вузах усилят контроль за соблюдением эпидемиологических мер

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Фото: depositphotos/kasto
В Москве будет усилен контроль за соблюдением эпидемиологических мер в вузах, сообщила главный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева.
По ее словам, это необходимо для сдерживания роста случаев коронавирусной инфекции среди студентов.
"Если молодежь болеет не тяжело, то дальнейшие контакты с родственниками или людьми пожилого возраста, возрастными преподавателями, они несут риски для них. Поэтому мы сегодня усиливаем контроль, проводим совещания с советом ректоров, анализируем ситуацию по вузам в городе, так как количество студентов и преподавателей – это около 800 тысяч", – приводит слова Андреевой ТАСС.
В настоящий момент в столице действует домашний режим для пенсионеров и имеющих хронические заболевания людей. Это связано с тем, что они входят в группу риска заражения COVID-19.
Кроме того, в Москве работает система "чек ин" в ночных развлекательных заведениях.
В столице также усилили меры по контролю соблюдения правил санитарной безопасности. Предприятия, которые нарушают их, получают штрафы или приостанавливают свою деятельность.
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