Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:30

Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 40 нарушителей масочного режима выявлено на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября, сообщил начальник отдела технической инспекции ОАТИ Москвы Алексей Кузнецов.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Савеловского вокзала столицы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима", – заявил Кузнецов.

Составлено 37 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Статья предусматривает штраф 4 тысячи рублей за несоблюдение режима.

Ранее Роспотребнадзор закрыл концертный зал "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер. В заведении не соблюдалась безопасная дистанция, посетители находились без масок и перчаток.

Также в магазинах "ВкусВилл" и "Магнолия" были обнаружены нарушения мер эпидемиологической безопасности.

Роспотребнадзор проверяет концертные площадки на соблюдение антиковидных мер

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать