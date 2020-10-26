Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 40 нарушителей масочного режима выявлено на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября, сообщил начальник отдела технической инспекции ОАТИ Москвы Алексей Кузнецов.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Савеловского вокзала столицы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима", – заявил Кузнецов.

Составлено 37 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Статья предусматривает штраф 4 тысячи рублей за несоблюдение режима.

Ранее Роспотребнадзор закрыл концертный зал "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер. В заведении не соблюдалась безопасная дистанция, посетители находились без масок и перчаток.

Также в магазинах "ВкусВилл" и "Магнолия" были обнаружены нарушения мер эпидемиологической безопасности.

