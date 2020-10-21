Частную клинику на юго-востоке Москвы закрыли из-за нарушения антиковидных мер

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Столичный Роспотребнадзор опечатал частный медицинский центр "Клинический госпиталь на Яузе" за многочисленные нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Юлия Ларина.
Медцентр находится по адресу улица Волочаевская, дом 15, корпус 1. Ларина рассказала, что проверка проводилась в связи с выявленным коронавирусом у сотрудника клиники. В результате специалисты выявили в медцентре нарушения дезинфекционного режима, также в клинике не была организована маршрутизация пациентов к КТ-центру.
Ларина добавила, что в медцентре не проводилось также обеззараживание помещений КТ-центров после каждого пациента. Помимо этого, был нарушен порядок использования индивидуальных средств защиты персоналом.
"Весь этот комплекс нарушений, конечно же, создает угрозу распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим нами проведено опечатывание помещений клиники, составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статье 6.3 КоАП РФ", – заявила Ларина.
Она подчеркнула, что данная статья влечет за собой наказание в виде назначения штрафа для юрлиц в размере до 500 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что фитнес-клуб сети Alex fitness могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или прекратить его работу на срок до 90 дней из-за нарушения мер профилактики коронавируса.
Поводом стало необеспечение социального дистанцирования посетителей и нарушения порядка дезинфекции помещений. Также сообщалось, что в гостевых туалетах отсутствовали дозаторы с кожным антисептиком, тренажеры стояли очень близко, в результате не было возможности соблюдать безопасное расстояние.
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