Фитнес-клуб в столице могут закрыть на срок до 90 дней за нарушение антиковидных мер

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Фитнес-клуб сети Alex fitness могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или прекратить его работу на срок до 90 дней. Поводом стало необеспечение социального дистанцирования посетителей, приводит Агентство "Москва" заявление главного специалист – эксперта управления Роспотребнадзора по городу Шамиля Мустафаева.
Помимо того, в спортивном клубе выявили нарушения порядка дезинфекции помещений. "Проведено обследование фитнес-клуба Alex fitness на проспекте Андропова, в ходе которого выявлены нарушения законодательства в части обеспечения санэпидблагополучия населения", – сообщил Мустафаев.
Еще в гостевых туалетах отсутствовали дозаторы с кожным антисептиком, тренажеры стояли очень близко, в результате не было возможности соблюдать безопасное расстояние. Так, в спортклубе не проводили исследования на предмет наличия COVID-19 у работников.
Инспекторы ведомства в ходе рейда обнаружили формальное заполнение журналов уборок, а также отсутствие маркировки на уборочном инвентаре.
Ранее стало известно, что арендаторов ТЦ "Авиапарк" могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер.
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