Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер по профилактике COVID-19

Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор организовал проверку МХТ имени Чехова на предмет соблюдения театром мер по профилактике коронавируса. Об этом рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Он отметил, что сотрудники ведомства также провели соответствующую беседу с администрацией учреждения.

"По результатам обследования, грубых нарушений выявлено не было, в связи с чем мер административного воздействия в отношении данного театра не будет предпринято", – приводит Агентство "Москва" слова Кобразова.

Специалист добавил, что ведомство выявило небольшие "шероховатости", на которые было указано руководству театра.

Так, Роспотребнадзор проинспектировал предпринимаемые администрацией меры – обеззараживание воздуха, разметку для соблюдения социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, соблюдение масочного режима.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм.

В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за нарушение санитарных норм предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

