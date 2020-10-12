Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер по профилактике COVID-19

Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор организовал проверку МХТ имени Чехова на предмет соблюдения театром мер по профилактике коронавируса. Об этом рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.
Он отметил, что сотрудники ведомства также провели соответствующую беседу с администрацией учреждения.
"По результатам обследования, грубых нарушений выявлено не было, в связи с чем мер административного воздействия в отношении данного театра не будет предпринято", – приводит Агентство "Москва" слова Кобразова.
Специалист добавил, что ведомство выявило небольшие "шероховатости", на которые было указано руководству театра.
Так, Роспотребнадзор проинспектировал предпринимаемые администрацией меры – обеззараживание воздуха, разметку для соблюдения социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, соблюдение масочного режима.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм.
В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за нарушение санитарных норм предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Роспотребнадзор следит в торговых центрах за соблюдением режима
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