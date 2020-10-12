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Общество

08:20

Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер по профилактике COVID-19

общество

Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор организовал проверку МХТ имени Чехова на предмет соблюдения театром мер по профилактике коронавируса. Об этом рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Он отметил, что сотрудники ведомства также провели соответствующую беседу с администрацией учреждения.

"По результатам обследования, грубых нарушений выявлено не было, в связи с чем мер административного воздействия в отношении данного театра не будет предпринято", – приводит Агентство "Москва" слова Кобразова.

Специалист добавил, что ведомство выявило небольшие "шероховатости", на которые было указано руководству театра.

Так, Роспотребнадзор проинспектировал предпринимаемые администрацией меры – обеззараживание воздуха, разметку для соблюдения социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, соблюдение масочного режима.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм.

В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за нарушение санитарных норм предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор следит в торговых центрах за соблюдением режима

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