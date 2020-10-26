Роспотребнадзор закрыл "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер

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Деятельность концертного зала "Известия Hall" временно приостановлена. Это связано с нарушением заведением мер профилактики коронавируса. Об этом рассказал главный специалист столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Эксперт подчеркнул, что в концертном зале была проведена соответствующая проверка 23 октября во время массового мероприятия. В ходе обследования были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Кобразов отметил, что в заведении не соблюдалась безопасная дистанция, посетители находились без масок и перчаток.

"Также со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха. По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда", – приводит Агентство "Москва" слова Кобразова.

Эксперт добавил, что решение о вынесении наказания позднее примет районный суд. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Ранее стало известно, что в магазинах "ВкусВилл" и "Магнолия" были обнаружены нарушения мер эпидемиологической безопасности.

Также сообщалось, что за нарушение антиковидных мер опечатали студию маникюра Лены Лениной. В салоне дезинфекция поверхностей проводилась не в полном объеме, были нарушения в стерилизации инструментов. Кроме того, персонал, который занимался приготовлением дезинфицирующих растворов, не владел правилами изготовления и использования данных средств.

