Роспотребнадзор выявил нарушения мер эпидбезопасности в магазинах "ВкусВилл" и "Магнолия"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения мер эпидемиологической безопасности в магазинах "ВкусВилл" и "Магнолия". Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.
"Управлением Роспотребнадзора по Москве в выходные дни в рамках мониторинга продолжалось проведение проверок выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, на объектах Москвы, в том числе в крупных торговых сетях", – сообщили в департаменте.
В субботу специалисты проверили 20 магазинов пяти торговых сетей, из них девять объектов работали с нарушениями. В частности, в магазинах "Верный" в Зеленограде и "ВкусВилл" на улице Академика Анохина сотрудники не организовали "входной фильтр" для измерения у персонала температуры тела.
Несоблюдение масочно-перчаточного режима было замечено сотрудниками в другом магазине "Верный", расположенном в поселении Кленовском. В двух магазинах "Магнолии" на Ленинском проспекте и улице Дмитрия Ульянова были выявлены нарушения по необеспечению нужного запаса дезинфицирующих средств, масок и перчаток.
Также в Роспотребнадзоре заявили, что в ряде магазинов "ВкусВилл", расположенных на Малогвардейской, Зоологической и Академика Анохина улицах, не проводилась очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Нарушения также были выявлены в магазинах Spar, которые расположены на улицах Ферганской и Днепропетровской.
"В связи с выявленными нарушениями было составлено девять протоколов об административном правонарушении по части 2 статье 6.3 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток", – добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что фитнес-клуб сети Alex fitness могут оштрафовать из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Поводом стало необеспечение социального дистанцирования посетителей и нарушения порядка дезинфекции помещений. Также сообщалось, что в гостевых туалетах отсутствовали дозаторы с кожным антисептиком, тренажеры стояли очень близко, в результате не было возможности соблюдать безопасное расстояние.
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