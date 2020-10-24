Студию маникюра Лены Лениной опечатали за нарушение антиковидных мер

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Роспотребнадзор приостановил работу студии маникюра Лены Лениной в центре Москвы за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщила главный специалист-эксперт управления ведомства по Москве Елена Калугина.

"Специалисты ранее проверили в салоне порядок соблюдения мер профилактики коронавирусеной инфекции и выявили ряд нарушений. В частности, дезинфекция поверхностей проводилась не в полном объеме, были нарушения в стерилизации инструментов. Кроме того, персонал, который занимался приготовлением дезинфицирующих растворов, не владеет правилами изготовления и использования данных средств", – рассказала она.

По словам Калугиной, материалы будут направлены в Басманный районный суд.

Ранее столичный Роспотребнадзор опечатал частный медицинский центр "Клинический госпиталь на Яузе" за многочисленные нарушения мер профилактики коронавируса.

В результате специалисты обнаружили в медцентре нарушения дезинфекционного режима, также в клинике не была организована маршрутизация пациентов к КТ-центру.

Также сообщалось, что фитнес-клуб сети Alex fitness могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или прекратить его работу на срок до 90 дней из-за нарушения мер профилактики коронавируса.