Систему QR-кодов могут распространить на предприятия торговли в Москве

17:26
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
На предприятиях торговли и услуг может заработать система QR-кодов. Речь идет о проекте, который уже реализуется в ночных клубах Москвы, заявил глава столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.
"На сегодняшний момент мы считаем, что эта система работает и работает достаточно четко. Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания – кафе и рестораны", – отметил Немерюк, добавив, что использование QR-кодов могут ввести и на других предприятиях торговли города.
Он подчеркнул, что в настоящее время в Москве более 1,5 тысячи заведений уже используют данную систему. По его словам, только за прошедшую неделю горожане регистрировались в ней от 40 до 60 тысяч раз ежедневно.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При этом вводить ограничения на работу ночных заведений пока не планируется.
Также в России с 28 октября усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим, а также рекомендует региональным властям запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе в ночное время.
За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.
Всего России зафиксировано 1 547 774 случая COVID-19, вылечились 1 158 940 человек, скончались 26 589.
Власти Москвы не планируют закрывать ночные развлекательные заведения
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