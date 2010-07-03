Вирусолог оценил новые меры по борьбе с распространением COVID-19 в России

В России с 28 октября усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим, а также рекомендует региональным властям запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе в ночное время. Разбираемся, зачем нужны такие нововведения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому в России с 28 октября вводится всеобщий масочный режим. Таким образом, носить маски необходимо будет в местах массового пребывания, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.

Также в ведомстве рекомендовали региональным властям запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23:00 до 06:00. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами регионы.

В документе также указано, что в России повсеместно необходимо организовать меры, направленные на усиление санитарной безопасности граждан старшего поколения и имеющих хронические заболевания. А высшим должностным лицам следует обеспечить своевременное принятие мер, направленных на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Роспотребнадзор также обязал регионы проводить не менее 150 исследований на COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения.

Власти Москвы уже сообщили, что не планируют ограничивать работу ночных заведений. Об этом рассказала глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова. Сейчас в городе действует система "чек-ин". На входах в бары и клубы должны быть размещены специальные QR-коды, которые посетителям следует отсканировать с помощью камеры смартфона и пройти регистрацию. Москвичи, которые могли контактировать в ночном заведении с больным коронавирусом, получают соответствующие уведомления на телефон.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Москве зафиксировали 4 312 пациентов с COVID-19.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зачем нужно усиливать меры?

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал Москве 24, что новые меры по борьбе с распространением COVID-19 продиктованы положением дел с заболеваемостью в России.

"Число случаев по стране не снижается и довольно резко возрастает. Поэтому сама ситуация предполагает, что необходимы какие-то более жесткие меры профилактического характера, в том числе и маски. Я бы сказал, что и о перчатках тоже не стоит забывать и правильно их использовать", – пояснил специалист.

По словам вирусолога, после улучшения ситуации в конце лета многие люди слишком "распустились" и подумали, что все закончилось. Как раз после этого начался рост заболеваемости, подчеркнул Бутенко.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Ситуация располагала к тому, что заболеваемость должна возрасти в связи с массовым возвращением из отпусков, началом обучения в школах и в институтах. Кроме того, массовые тусовки реализовались в неблагополучную ситуацию.

Собеседник Москвы 24 добавил, что во многих других странах сейчас ситуация не лучше, чем в России, а ограничения вводят намного жестче. "В нынешней ситуации маски необходимы", – заключил Бутенко.

Врач-терапевт Людмила Лапа пояснила в разговоре с Москвой 24, что всеобщий масочный режим крайне важен из-за большого количества бессимптомных больных коронавирусной инфекцией.

"Больные люди должны находиться дома, но поскольку мы не знаем, кто больной, а кто здоровый, то, кроме как масками, не можем защититься, ведь они заражают всех окружающих", – подчеркнула она.





Людмила Лапа врач-терапевт Человек сам не знает, что он заразился и бессимптомно болеет. Чтобы не разграничивать здоровых и больных, нужно всем носить маски, и тогда хоть какой-то будет контроль. Мера закономерная и в предыдущий раз дала большие результаты.

Терапевт добавила, что в последнее время COVID-19 все больше заражаются целыми семьями. Особенно плохо переживают инфекцию взрослые от 30 до 45 лет. Эта категория людей, по ее словам, как раз больше всего и пересекается в общественных местах. Поэтому врач напомнила, что не стоит забывать о безопасном расстоянии. Это второй пункт, который обязателен к выполнению.