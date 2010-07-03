Россияне, живущие в Европе, рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 вводят за рубежом

С приходом осени число заболевших коронавирусом стало вновь расти. Во избежание второй большой волны пандемии во многих странах вводят новые ограничительные меры. Карантин для прилетающих в Швейцарию, комендантский час в Бельгии и Франции, высокие штрафы во многих странах Европы. Россияне, проживающие за рубежом, рассказали Москве 24 о жизни с введенными ограничениями.

В барах не стоять, после 9 вечера на улицу не выходить

Фото: AP/Lewis Joly

Несмотря на то что Швейцария не входит даже в первые 50 государств по количеству заболевших, власти страны ввели более строгие меры безопасности. Для уменьшения плотности контактов с 19 октября там объявили запрет на стоячие места в барах и ресторанах. Также в стране не разрешается "спонтанно собираться" в группы более 15 человек. Для прилетающих в Швейцарию из России и других стран (всего более 60 государств) вновь введен 10-дневный карантин. За несоблюдение карантина грозит штраф 10 тысяч франков (порядка 11 тысяч долларов).



Дополнительные ограничения из-за коронавируса ввели и во Франции. Теперь в Париже и других крупных городах страны с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Гостям кафе и ресторанов придется завершать ужины до 20:30, чтобы успеть вернуться домой до наступления часа икс.

Кроме того, по новым правилам все посетители должны оставлять личные данные в особой книге посещений, а за одним столом может собираться не более шести человек. Штраф за несоблюдение новых мер составляет 135 евро, при многократных нарушениях в течение месяца – 3 750 евро.

Комендантский час с 19 октября также введен в Бельгии. Местным жителям не разрешается покидать дома с 00:00 до 05:00. Кроме того, на месяц в стране будут закрыты все кафе и рестораны. Решение о введении подобных ограничений дали и мэрам итальянских городов. Исходя из эпидемиологической обстановки, они могут вводить комендантский час с 21:00.





Юлия живет в Бельгии Думаю, введение комендантского часа больше коснулось молодежи, они любят потусить. Взрослое население не ведет ночной образ жизни, но на закрытие точек общепита, конечно, реагирует больнее. На выходные все побежали в рестораны и кафешки.

По данным ВОЗ на 21 октября, в мире выявлено уже более 40,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона человек скончались. Франция стоит на восьмом месте по количеству заболевших (973 275 случаев), Италия – на 16-м (434 449), Бельгия – на 27-м (240 159), в Швейцарии выявлено 86 167 случаев заболевания коронавирусом. В первой тройке среди зарубежных стран – США (более 8 миллионов заболевших), Индия (более 7,7 миллиона) и Бразилия (более 5 миллионов).

"Полицейские на каждом шагу"

Екатерина сняла маску на улице Парижа только ради снимка. Фото: предоставлено героиней материала

Россиянка Екатерина Прохорова последние 12 лет живет и работает в Париже. Она рассказала Москве 24, что местные жители ожидали возможный карантин, поэтому к комендантскому часу были готовы. Но все же было непривычно увидеть большое количество полицейских на улицах.





Екатерина Прохорова В пятницу вечером, когда вступил в силу комендантский час, я в 12 ночи возвращалась домой, и на каждом шагу были полицейские, проверяли всех. Сейчас они устраивают рейды, на улице тихо, после 9 вечера никого нет, машин тоже практически нет.

По словам Екатерины, многие рестораны в Париже открываются в семь вечера, а гости приходят к восьми. Из-за комендантского часа большая часть дорогих ресторанов закрылась как минимум до 1 декабря. Кроме того, в заведения нельзя приходить больше чем вшестером, столы находятся на расстоянии двух метров, а на входе все заполняют анкету с указанием личных данных. "Платить можно только сидя за столом, нельзя подходить к кассе. Из-за комендантского часа почти все рестораны закрываются в 20:00–20:30 максимум", – отметила девушка.





Екатерина Прохорова Большинство людей соблюдают все меры, но в последнее время это уже кажется немножко абсурдным. Непонятно, почему вирус до 9 вечера не циркулирует, а с 9 вечера начинает циркулировать, и люди именно после 9 вечера могу заболеть, а до этого нет.

При этом Екатерина отметила, что в остальное время транспорт заполнен пассажирам, особенно метро. Конечно, в транспорте все люди находятся в масках, как и в других общественных местах. Плакаты об обязательном ношении средств защиты висят даже в туалетах. "На работе у меня нельзя снимать маску вообще, даже когда заходишь в туалет. Конечно, камер там нет, ты можешь маску снять. Но если кто-нибудь узнает, то может донести. И у тебя могут быть проблемы", – сообщила Екатерина.



Виктор на работе в аэропорте. Фото: предоставлено героем материала

Многие жители Парижа отмечают, что полицейских на улицах города стало больше. Однако некоторым удается избежать встречи с ними. Виктор, проживающий в юго-восточном пригороде Парижа, рассказал Москве 24, что пока с полицией поздно вечером не пересекался.





Виктор Полицейские следят, но я им не попадался, хотя возвращался домой позже – и к 10, и к 11 вечера. Но знакомые жаловались, что их допрашивали. Проверяют документы, докапываются до каждой строчки.

По словам Виктора, пока правоохранители только делают предупреждение. "Дальше, думаю, уже будут штрафовать, а не предупреждать", – считает мужчина.



Пустые улицы пригорода Парижа ровно в 21:00. Видео: предоставлено героем материала



Виктор В 9 вечера закрываются все рестораны, магазины и кафе. Местное население к комендантскому часу относится спокойно, просто приняли. Разве что гулянки нельзя устроить, а так особо не мешает.

"Я поворчала-поворчала, а потом подумала: ведь я и так особо не выхожу после 21 часа до 6 часов. По крайней мере, по будням", – написала на своей странице в Instagram фотограф Екатерина. Хотя некоторые местные жители считают, что ограничение рушит национальные традиции. "Наш человек скажет: "Подумаешь!" Но надо знать Францию и французов! Ужин начинается здесь не ранее 20 часов, все приличные рестораны открываются только с 20:00. Просто национальная трагедия!" – сообщила Юлия.

Как в Москве?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин в своем блоге назвал комендантский час крайней мерой. Мэр Москвы заявил, что оптимальным вариантом является "средний путь" между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.





Сергей Собянин мэр Москвы Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны.

На сегодняшний день около половины всех москвичей остаются дома либо могут ездить на работу без риска заболеть.





Сергей Собянин мэр Москвы Итого мы получаем примерно 6,5 миллиона человек, или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома либо могут ездить на работу без риска заболеть. Огромная прослойка людей защищена от заражения коронавирусом, и это должно существенно ограничивать распространение заболевания.

В целях уменьшения риска распространения коронавируса в Москве продолжает действовать масочно-перчаточный режим в общественных местах, магазинах и ТЦ. Лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано находиться дома. Кроме того, с 19 октября на дистанционный формат обучения перешли ученики 6–11-х классов. Льготный проезд для этих категорий людей приостановлен.

Более жесткие ограничения во избежание скопления людей вводятся в Подмосковье. С 21 октября там закрывают музеи, выставки и запрещают проведение массовых мероприятий. Пока ограничение запланировано до 7 ноября.

В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса, из них 4 389 – в Москве. При этом 58,9% из общего числа заболевших были без клинических проявлений. За сутки в столице выздоровели 2 365 пациентов, за все время – 279 973 человека.