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Москва 24

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Общество

11:22

В Подмосковье закроют музеи и запретят массовые спортивные мероприятия

досуг общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье закроют музеи, выставки, а также запретят проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что новые ограничения вступят в силу 21 октября.

"Учитывая то, что мы находимся в преддверии больших каникул, у нас вторая часть школ со следующего понедельника идут на каникулы, мы в среду, а сегодня я это анонсирую, мы примем дополнительные ограничения", – сказал Воробьев.

По словам губернатора, выставки, музеи, а также массовые мероприятия будут запрещены, массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах в Подмосковье также запретят.

В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса. В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 686, в Московской области – 266.

Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), Чеченской Республике (0,3%) и Чувашской Республике (0,5%).

За последние сутки по всей стране подтверждено 179 летальных случаев. Из них 51 зарегистрирован в Москве. За весь период в РФ умерли 24 366 человек.

Выздоровели за последние сутки 5 328 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве выписали 1 767 пациентов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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