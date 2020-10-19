Собянин рассказал о планах борьбы с COVID-19

09:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом, а также ответил на своем персональном сайте на популярные вопросы москвичей.
Почему в Москве больше заражений, чем в других регионах страны?
Собянин отметил, что число заболевших COVID-19 необходимо делить на количество населения. Глава города напомнил, что в Москве живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе. Также Собянин призвал учитывать количество проведенных тестов – по данному показателю столица России находится на одном из самых высоких мест в мире.
Глава города также призвал разделять понятия реально заболевших коронавирусом и количество выявленных случаев. Он отметил, что многие столичные жители не обращались за помощью, поскольку не имели ярко выраженной симптоматики COVID-19.
"Наша политика в сфере тестирования заключается в том, чтобы выявлять как можно раньше и как можно больше заболевших ковидом, чтобы своевременно оказать им помощь и не дать заразить других. Для этого мы используем все доступные лабораторные мощности и КТ-центры", – подчеркнул Собянин.
Глава города заявил, что наиболее важным при оценке ситуации с COVID-19 является количество госпитализаций и тяжелых случаев, а также осложнения после заражения и смертность от коронавируса.
Почему нельзя создать столько больничных коек, сколько потребуется для лечения больных?
Собянин подчеркнул, что любая система имеет свои пределы. В связи с этим бороться с коронавирусом необходимо не только с помощью больниц, но и с помощью карантинных мер и мер индивидуальной защиты.
Глава города отметил, что в Москве развернули около 15 тысяч коек для заболевших коронавирусом. По словам Собянина, они обеспечивают половину общего запаса даже при таком количестве госпитализаций. Он подчеркнул важность того, что даже в такой ситуации сохраняется обеспечение плановой и экстренной помощи со стороны городских поликлиник.
"Но если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тысяч ковидных коек через какое-то время будут заняты. В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе", – отметил Собянин.
Что нужно, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом?
Собянин заявил, что оптимальным вариантом является "средний путь" между закрытием города и полным отказом от ограничений. Глава города отметил, что ситуацию, при которой вводится комендантский час или полный запрет на передвижение горожан, столичные власти рассматривают как неприемлемую.
Собянин отметил, что уже введены некоторые ограничения в отношении жителей старше 65 лет, школьников, а также имеющих хронические заболевания. Также он напомнил о переболевших COVID-19 и перешедших на удаленный режим работы.
Тем не менее заболеваемость продолжает расти. Значит ли это, что принятые меры не работают?
Собянин подчеркнул, что нынешняя неделя позволила понять, что имеются признаки взятия ситуации под контроль. В частности, по словам главы города, значительно уменьшилось количество пользователей общественного транспорта. Собянин отметил, что число уникальных пассажиров сократилось на 40% (с 7 до 4,2 миллиона человек).
Мэр напомнил, что в общественном транспорте снова заработал масочный режим. Уменьшение его пользователей также указывает на скорое снижение заболеваемости, заявил Собянин.
"Не потому, что транспорт является главным местом заражения, а потому, что снижение числа пассажиров – лучший показатель уменьшения количества социальных контактов между людьми", – подчеркнул мэр.
Многие люди ждут, что будут введены более жесткие ограничения.
Собянин заявил, что не видит необходимости в этом. В то же время, по словам главы города, отдельные точечные решения необходимо принимать. Также он отметил, что столичные власти намерены "жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер".
По словам главы города, бизнес должен осознать, что проверка соблюдения масочного режима – реальность, в которой придется жить до окончания пандемии. Собянин также заявил, что с понедельника начнется проверка перевода части сотрудников на удаленную работу. Также в Москве будут проверять фактическое соблюдение режима дистанционного исполнения обязанностей.
Глава города выразил мнение, что в Москве удалось найти оптимальный путь, который позволит защитить уязвимые группы населения, а также сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи и не допустить "тотального локдауна".
Собянин заявил, что в ноябре в Москву поступят первые крупные партии вакцины от коронавируса. Массовое прививание столичных жителей планируется в декабре-январе, сообщил глава города.
Ранее глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в Москве систему идентификации по QR-коду могут распространить на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины. Он отметил, что это станет возможным, если система "чек-ин", введенная в ночных клубах, докажет свою эффективность.
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