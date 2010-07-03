Минздрав и вирусологи развеяли популярные мифы о коронавирусе

Эпидемия в России продолжает набирать обороты: к сожалению, количество заболевших и госпитализаций со сложными случаями заболевания растет. И это благоприятная почва для появления и распространения мифов о коронавирусе, которые способны не только провоцировать панику, но и реально вредить здоровью. Рассказываем о самых популярных мифах о COVID-19 этой осенью, а также развеиваем их вместе с ведущими вирусологами и Минздравом.

Смертельная напасть

Внезапность и беспрецедентность эпидемии, ее продолжительность, а также регулярно публикующиеся данные о количестве зараженных и погибших от коронавируса, конечно, рождают если не панику, то настоящий страх заболеть и не выздороветь. Однако COVID-19 – болезнь, которая может быть вылечена.

"Весной во многих странах мира действительно эпидемия проходила с довольно высокой летальностью – на уровне 5–17 процентов. Что касается дальнейшего развития пандемии, смертность сильно снизилась", – заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.





Анатолий Альтштейн вирусолог Сейчас смертность в европейских странах на уровне ниже одного процента, в России – около 1,5 процента от числа обнаруженных случаев. На самом деле летальность еще ниже, если учесть огромное количество случаев, когда заболевание не было выявлено, но потом у людей обнаружили антитела.

По словам Альтштейна, такая низкая летальность как раз говорит о том, что коронавирус – опасность не смертельная. Тем не менее вести себя неаккуратно с COVID-19 тоже не стоит. "Надо особенно иметь в виду, что пожилые и люди с хроническими заболеваниями находятся в категории большого риска. Однако и они могут перенести заболевание легко в высоком проценте. Так что паниковать не нужно", – отметил вирусолог.

"Не опаснее, чем грипп"

Другое распространенное мнение – якобы коронавирус на деле не опаснее, чем обычный сезонный грипп. А что? Симптомы похожи, вакцина нужна, и гибнут иногда от гриппа, особенно пожилые люди. Мнение достаточно успокаивающее, ведь переживает же население эпидемии гриппа регулярно, а значит, и с коронавирусом справится.

Однако обманывать себя не стоит. Коронавирус и грипп – заболевания разные. "Во-первых, смертность все-таки выше, особенно в старших возрастных группах. Также отличается клиническая картина. И лечение отличается. То, что COVID-19 не опаснее, – это миф, и это очевидно", – заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Гарантийные антитела

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В такое непростое время многие ищут опору, которая поможет чувствовать себя спокойнее и увереннее. Для некоторых достаточно переболеть, чтобы расслабиться. Мол, самое страшное позади. Кто-то из тех, кто не болел, идет сдавать кровь на специфические антитела, надеясь, что болезнь прошла бессимптомно.

Однако наличие антител к коронавирусу говорит стопроцентно только о факте перенесенной инфекции. "Обычно, если есть именно нейтрализующие антитела в крови, повторного заболевания не будет. Если же у человека выявлены антитела другого типа, то не исключено, что он может вновь заболеть", – пояснил Анатолий Альтштейн.

При этом, по словам вирусолога, тип антител в обычных лабораториях не определяют, только в научных. Поэтому и стопроцентных гарантий проведенный в поликлинике тест на антитела не дает.

"Мороз защитит"

Еще один успокаивающий миф, который появился в связи с приближением зимы и холодов. На просторах Сети считается, что в мороз коронавирус становится более медлительным и даже погибает, а значит, заражений COVID-19 будет меньше или они иссякнут совсем.

"Ну, если будет температура минус 300 градусов, тогда такое возможно, да. Однако такой температуры в ближайшее время не предвидится", – заявил врач-инфекционист Георгий Викулов, добавив, что стандартная зимняя температура воздуха зимой, особенно в России, на вирус никак не повлияет.

"Иммунитет появится от сигарет и спиртного"

Это один из самых интересных и парадоксальных мифов. Некоторые считают, что нездоровый образ жизни помогает в борьбе с болезнью, а не наоборот.

"Сейчас появились данные о том, что у курильщиков в большей концентрации содержится рецептор, который воспринимает коронавирус, а значит, повышенная чувствительность к нему", – заявил Альтштейн.

Если говорить о систематическом употреблении алкоголя, повышенное наличие рецепторов пока не выявлено. Однако, по мнению вирусолога, это не значит, что это не вредит или даже идет на пользу. "Лучшая защита от коронавируса – это здоровый образ жизни, правильно питание, отсутствие вредных привычек и соблюдение санитарных норм", – заключил специалист.

"Кажется, я уже переболел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще один метод восстановления спокойствия, который с точки зрения побочных эффектов приводит к пренебрежению санитарными нормами и общими правилами. Во-первых, даже перенесенный коронавирус не гарантирует пожизненного и стопроцентного иммунитета к инфекции. Во-вторых, диагностировать COVID-19 самостоятельно просто невозможно.

"Действительно, многие считают, что они переболели, хотят себя успокоить. Причина тому тот факт, что симптомы коронавируса у некоторых очень сглаженные: кто-то может быть носителем и без клиники вовсе, у некоторых заболевание может быть похоже на течение гриппа", – рассказала Ольга Ткачева.

Однако, по словам гериатра, точно диагностировать перенесенное заболевание может только лаборатория. "Ответить на этот вопрос может только исследование титров иммуноглобулина G. Если они есть, значит, человек переболел", – заявила Ткачева.

"Другие вакцины тоже помогут"

Также встречается ошибочное мнение и о вакцинах. В частности, считается, что прививка от сезонного гриппа или пневмонии поможет в профилактике COVID-19.

"Что касается прививок от гриппа и пневмококка, их надо делать потому, что грипп – тоже опасная болезнь. И лучше в этот период гриппом не болеть. А пневмококк может наслоиться на любую вирусную инфекцию, в том числе и на коронавирус, и это будет бактериальным осложнением", – пояснила Ткачева.

Тем не менее гериатр отметила, что прививка от гриппа или пневмонии от коронавируса как такового не защитит. Однако риски осложнения болезни могут быть меньше.

Самопрофилактика

Самая популярная тема для обсуждения на интернет-форумах с самого начала эпидемии – это, конечно, самопрофилактика. Советов невероятно много, некоторые из них полезны для организма в целом, но не помогают при коронавирусе, некоторые просто не имеют никакой значимости, а многие даже опасны.

Например, чеснок – бесспорно полезный для организма продукт. Однако в борьбе с коронавирусом он абсолютно бесполезен, как и острый перец, который, к сожалению, не предотвращает и не лечит инфекцию. В то же время распространенные советы по употреблению метанола, этанола или хлорной извести в качестве профилактики не просто не помогут в борьбе с COVID-19, но и нанесут реальный вред организму.





"Если говорить о народных неопасных методах, можно, конечно, рассчитывать на эффект плацебо, но вряд ли они будут эффективны против коронавируса. Самая главная доказанная профилактика на настоящий момент отображена в наших рекомендациях, рекомендациях Минздрава – это ограничительные меры, ношение маски и перчаток, мытье рук и социальная дистанция. Других просто нет", – заявила Ткачева.

Маски, маски и снова маски

Тема профилактики коронавируса вновь и вновь заставляет вернуться к вопросу ношения масок. И здесь самый популярный миф заключается в том, что такое средство защиты не помогает ни от каких вирусов, в том числе и от COVID-19.

"Я тысячный раз повторяю: медицинские маски и средства защиты помогают несомненно, если их правильно использовать. Если носить их неправильно, они могут навредить", – заявил Георгий Викулов. Специально для этого на сайте Минздрава РФ существует целый раздел, посвященный тому, как правильно использовать медицинские маски.

"Эпидемии в России нет"

Парадоксально, но до сих пор в Сети гуляют мнения о том, что эпидемия – это выдумка и провокация, а опасность коронавируса необоснованно завышена.

Чтобы опровергнуть этот миф, достаточно вновь взглянуть на актуальную статистику. За последние сутки в России подтвердили 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, общее количество заболевших за весь период в стране превысило 1,5 миллиона человек. Во всем мире эпидемия поразила 42,5 миллиона граждан, свыше 1,147 миллиона из которых скончались.

И пока соблюдение установленных правил, бережное отношение к своему здоровью и к здоровью окружающих людей является главным оружием против печальной статистики.