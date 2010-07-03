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Общество

12:31

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Врач рассказал, почему люди разводятся после нахождения на изоляции в одной квартире

Обострение биологии и переход жен в сестры: почему самоизоляция рушит браки
общество

По данным Управления ЗАГС Москвы, с начала года в столице расторгли брак более 29 тысяч пар. В период бушующей пандемии многим семьям, оказавшимся в условиях самоизоляции, пришлось пройти проверку на прочность. Врач-эндокринолог, психиатр и психотерапевт Александр Фомин рассказал об основных факторах, которые могут привести к разводу после долгого нахождения пары в одной квартире.

Обострение биологии

Фото: depositphotos/AlexShadyuk

В обычной жизни социум размывает плотность общения с партнером, а при нахождении вместе в одном замкнутом пространстве все обостряется: запахи, реакции друг на друга, плотный физический контакт. Создавать союз пара могла с изначальными компромиссами, и оба закрывали глаза на некоторые свойства партнера, вызывающие отторжение.

В моей практике был пример семейной пары, прожившей в браке 12 лет, есть ребенок, рассказывает Фомин. У мужчины симпатия к женщине возникла довольно быстро, и он этого не скрывал. Мужчина был завидным женихом, и все вокруг говорили женщине: "Будешь дурой, если не выйдешь за него замуж". А у нее этого влечения к нему не было никогда. Более того, ей всегда был неприятен его запах, что играет большое значение на физическом уровне для формирования отношений в паре.

Это та самая биология, которую люди недооценивают, не понимают и считают вторичной. Любой повод оказаться вместе вызывал у супругов напряжение и отторжение. В сексуальном плане это выражалось в неудовлетворенности с обеих сторон.


В парах бывает очень много физиологического неприятия. Если людям по каким-то причинам ограничить возможность выхода на волю, все подобные неудовлетворенности будут только усиливаться. Неважно, по каким причинам происходит ограничение: изоляция на дому из-за коронавируса или в силу любых других обстоятельств.

Настоящее лицо партнера

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Наверняка кто-то из ваших друзей для лучшего знакомства с партнером уезжал куда-то отдохнуть на неделю-две. Часто вы слышали счастливые истории окончания таких поездок? Со стороны мужчин я нередко слышал неудовлетворенность после такого формата тесного общения. Биологический конфликт там тоже вылезает.

Женщина часто создает некий собственный имидж, который не соответствует ее биологическому состоянию. Другой цвет волос, другой парфюм – все это иллюзорный образ. При близком общении настоящая биология может вызвать у партнера отторжение.

Мужчины реже что-то изображают. Разве что могут надуть щеки, демонстрируя большую состоятельность, чем на самом деле. Чаще всего, увидев партнера настоящего, возникает быстрое охлаждение отношений. Если формат брака сохраняется, то начинаются поиски альтернативных отношений.

По данным Росстата, после снятия первых ограничений в июне произошел резкий всплеск числа разводов. В стране расторгли брак 45,9 тысячи супружеских пар. Это в 2,5 раза превышает майские показатели и соответствует июню 2019 года.

В первом полугодии 2020-го число разводов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 34,7%. Но снижение произошло именно в месяцы, когда действовал режим самоизоляции и многие госучреждения были закрыты.

Жена переходит в разряд сестры

Фото: depositphotos/fizkes

У мужчин и женщин разная стратегия развития отношений в паре. Мужчина старается очень быстро приватизировать женщину. Если он добился от нее близости и вступления в брак, она перестает быть для него женщиной как субъект. Она становится членом семьи, и первая стадия – сестра. Мужчина в этом случае перестает вести себя так, как в момент ухаживания.

При этом женщина будет всегда воспринимать своего партнера как мужчину, сколько бы лет ни прошло. И требования будет предъявлять к нему как к мужчине. В первую очередь совершение поступков по отношению к ней. Но женщина, которая любит своего мужчину, пытается максимально облегчить ему жизнь, и в какой-то момент мужчина теряет контроль над собой.

Взаимосвязь трансформируется в отношения с сестрой, и дальше этот конфликт будет только усугубляться. И если происходит следующее переключение на восприятие как мамы, это совсем беда.

Женщина ждет от мужчины поступков и действий, а он перестает их делать, потому что это же мама, а любая мама прощает своего ребенка.

Здесь неготовность стать сестрой и мамой и некая дистанцированность на 100% зависят от женщины. Если пара развивается по такому пути, то, когда они оказываются запертыми в определенных условиях, это приводит к конфликту.

У женщины новое платье, а мужчина – в телевизор

Фото: depositphotos/AlexShadyuk

Мужчина после работы может о чем-то думать, перебирать в мыслях прошедший день, неудачный разговор с начальником, продумывать финансовую схему – что угодно. Он сидит, молчит, тупо смотрит в потолок или бессмысленно – в телевизор.

Любимая женщина, наблюдающая за ним, начинает его состояние оценивать по-своему, по-женски: "Почему он молчит? О чем он думает? Если он не говорит, значит, не проявляет ко мне никакого интереса. А я, может быть, обижена, потому что купила новое платье и приготовила еду, которую он любит, а он этого не заметил".

Это женская черта – провокационность, которую мужчина должен был заметить. Это тот самый поступок, которого она ждет. А он просто думает: "Я здесь". Таким образом он демонстрирует свое участие и присутствие.

Женщине необходимы внешние факторы при демонстрации. Я мужчинам говорю: не бойтесь лишний раз сказать своей жене, подруге, что она красивая, отметить какие-то особенности. Даже если вы считаете, что это вульгарно, пошло и совершенно излишне, потому что и так понятно. Мужчина может воспринимать это как чрезмерность, а для женщины это очень важно.

Домашние обязанности

Фото: depositphotos/Elnur_

Женщина ждет от мужчины действий, участия. Если ты не ходишь на работу (занят на удаленке), то раздели со мной ту работу, которая есть в доме, думает она. Мужчина сопротивляется, и для него проще это задавить, загасить, чем принять и сделать.

В условиях изоляции невозможно пригласить помощника в дом, даже если мужчина способен оплатить его услуги. Смягчающего фактора – помощника по дому – нет, и конфликт усиливается. Приходится больше заниматься домашними делами и как-то их перераспределять.

Риски закрытых пространство в том, что мужчина может просто использовать физическую силу, чтобы подавить источник возмущения. Это одна из причин домашнего насилия, которая дальше может трансформироваться в разводы.

По данным Росстата, в России на 100 браков приходится 65 разводов. При отсутствии детей союз часто распадается в период от 5 до 9 лет супружеской жизни. Зачастую это связано либо с ранним оформлением отношений, либо с отсутствием позитивных семейных примеров. Также 13% семей расходятся после 10–14 лет совместной жизни.

Почти половина семейных пар разводятся до появления детей (48%), с одним ребенком на такой шаг решаются 34% людей, с двумя – 16,5%.

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