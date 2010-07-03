Врач рассказал, почему люди разводятся после нахождения на изоляции в одной квартире

По данным Управления ЗАГС Москвы, с начала года в столице расторгли брак более 29 тысяч пар. В период бушующей пандемии многим семьям, оказавшимся в условиях самоизоляции, пришлось пройти проверку на прочность. Врач-эндокринолог, психиатр и психотерапевт Александр Фомин рассказал об основных факторах, которые могут привести к разводу после долгого нахождения пары в одной квартире.
Обострение биологии
В обычной жизни социум размывает плотность общения с партнером, а при нахождении вместе в одном замкнутом пространстве все обостряется: запахи, реакции друг на друга, плотный физический контакт. Создавать союз пара могла с изначальными компромиссами, и оба закрывали глаза на некоторые свойства партнера, вызывающие отторжение.
В моей практике был пример семейной пары, прожившей в браке 12 лет, есть ребенок, рассказывает Фомин. У мужчины симпатия к женщине возникла довольно быстро, и он этого не скрывал. Мужчина был завидным женихом, и все вокруг говорили женщине: "Будешь дурой, если не выйдешь за него замуж". А у нее этого влечения к нему не было никогда. Более того, ей всегда был неприятен его запах, что играет большое значение на физическом уровне для формирования отношений в паре.
В парах бывает очень много физиологического неприятия. Если людям по каким-то причинам ограничить возможность выхода на волю, все подобные неудовлетворенности будут только усиливаться. Неважно, по каким причинам происходит ограничение: изоляция на дому из-за коронавируса или в силу любых других обстоятельств.
Настоящее лицо партнера
Наверняка кто-то из ваших друзей для лучшего знакомства с партнером уезжал куда-то отдохнуть на неделю-две. Часто вы слышали счастливые истории окончания таких поездок? Со стороны мужчин я нередко слышал неудовлетворенность после такого формата тесного общения. Биологический конфликт там тоже вылезает.
Женщина часто создает некий собственный имидж, который не соответствует ее биологическому состоянию. Другой цвет волос, другой парфюм – все это иллюзорный образ. При близком общении настоящая биология может вызвать у партнера отторжение.
Мужчины реже что-то изображают. Разве что могут надуть щеки, демонстрируя большую состоятельность, чем на самом деле. Чаще всего, увидев партнера настоящего, возникает быстрое охлаждение отношений. Если формат брака сохраняется, то начинаются поиски альтернативных отношений.
В первом полугодии 2020-го число разводов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 34,7%. Но снижение произошло именно в месяцы, когда действовал режим самоизоляции и многие госучреждения были закрыты.
Жена переходит в разряд сестры
У мужчин и женщин разная стратегия развития отношений в паре. Мужчина старается очень быстро приватизировать женщину. Если он добился от нее близости и вступления в брак, она перестает быть для него женщиной как субъект. Она становится членом семьи, и первая стадия – сестра. Мужчина в этом случае перестает вести себя так, как в момент ухаживания.
При этом женщина будет всегда воспринимать своего партнера как мужчину, сколько бы лет ни прошло. И требования будет предъявлять к нему как к мужчине. В первую очередь совершение поступков по отношению к ней. Но женщина, которая любит своего мужчину, пытается максимально облегчить ему жизнь, и в какой-то момент мужчина теряет контроль над собой.
Взаимосвязь трансформируется в отношения с сестрой, и дальше этот конфликт будет только усугубляться. И если происходит следующее переключение на восприятие как мамы, это совсем беда.
Здесь неготовность стать сестрой и мамой и некая дистанцированность на 100% зависят от женщины. Если пара развивается по такому пути, то, когда они оказываются запертыми в определенных условиях, это приводит к конфликту.
У женщины новое платье, а мужчина – в телевизор
Мужчина после работы может о чем-то думать, перебирать в мыслях прошедший день, неудачный разговор с начальником, продумывать финансовую схему – что угодно. Он сидит, молчит, тупо смотрит в потолок или бессмысленно – в телевизор.
Любимая женщина, наблюдающая за ним, начинает его состояние оценивать по-своему, по-женски: "Почему он молчит? О чем он думает? Если он не говорит, значит, не проявляет ко мне никакого интереса. А я, может быть, обижена, потому что купила новое платье и приготовила еду, которую он любит, а он этого не заметил".
Женщине необходимы внешние факторы при демонстрации. Я мужчинам говорю: не бойтесь лишний раз сказать своей жене, подруге, что она красивая, отметить какие-то особенности. Даже если вы считаете, что это вульгарно, пошло и совершенно излишне, потому что и так понятно. Мужчина может воспринимать это как чрезмерность, а для женщины это очень важно.
Домашние обязанности
Женщина ждет от мужчины действий, участия. Если ты не ходишь на работу (занят на удаленке), то раздели со мной ту работу, которая есть в доме, думает она. Мужчина сопротивляется, и для него проще это задавить, загасить, чем принять и сделать.
В условиях изоляции невозможно пригласить помощника в дом, даже если мужчина способен оплатить его услуги. Смягчающего фактора – помощника по дому – нет, и конфликт усиливается. Приходится больше заниматься домашними делами и как-то их перераспределять.
Риски закрытых пространство в том, что мужчина может просто использовать физическую силу, чтобы подавить источник возмущения. Это одна из причин домашнего насилия, которая дальше может трансформироваться в разводы.
Почти половина семейных пар разводятся до появления детей (48%), с одним ребенком на такой шаг решаются 34% людей, с двумя – 16,5%.