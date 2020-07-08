Назван самый распространенный срок брака в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Росстат представил данные о семейной жизни в Российской Федерации. По данным ведомства, на 100 браков приходится порядка 65 разводов. Об этом сообщает News.ru.

В случае если у пары нет детей, то брак часто распадается в период от 6 до 9 лет супружеской жизни. Зачастую это связано либо с ранним замужеством, либо с отсутствием позитивных семейных примеров до брака.

Помимо этого, распространены разводы после 10-14 лет брака. Таких семей специалисты насчитали 13%.

Значительная часть разводов происходит до появления детей. Таковых зафиксировано 48% случаев. Еще 34% опрошенных развелись при одном ребенке, а вот брак у семьи с двумя детьми распадался в 16,5% случаев.

Около 33% россиянок предпочитают выходить замуж достаточно рано – в возрасте от 20 до 24 лет. Примерно столько же (30%) женщин регистрируют отношения в возрасте 25-29 лет.

Что касается мужчин, то связывать себя узами брака они решают чаще всего в 25-29 лет – таковых 35%. Немного реже (26,5%) россияне решаются на супружество в 30-34 года.

Руководитель Росстата Павел Малков в июне заявил, что в России сократилось количество браков и разводов. По словам специалиста, что бракоразводный процесс инициируется на 75% реже, чем ранее.