В России сократилось количество браков и разводов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России зафиксировали сокращение количества браков и разводов. С таким заявлением выступил руководитель Росстата Павел Малков.

В минувшем апреле россияне в 2,5 раза чаще заключали браки, чем их расторгали, передает его слова "Интерфакс".

Известно, что количество разводов сократилось на 75% и составило чуть более 13,7 тысяч. Годом ранее этот показатель был равен 53,7 тысячи.

В то же время, согласно данным Росстата, узаконили отношения в апреле более 56 тысяч пар.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в апреле расписались порядка 4 тысяч возлюбленных. Такой показатель снизился на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом число разводов по столице сократилось на 65%.