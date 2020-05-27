Порядка 4 тыс браков зарегистрировали в Москве в апреле

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве в апреле зарегистрировали порядка 4 тысяч браков. Такой показатель снизился на 24% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"В апреле в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы поженились около 4 тысяч пар. Примерно 30% запланированных ранее регистраций брака были перенесены на более поздний срок", – говорится в сообщении.

При этом число разводов сократилось на 65%. Такие данные приводятся в сравнении с показателями апреля 2019 года.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева напомнила, что в связи с распространением коронавирусной инфекции церемонии бракосочетания проходят в неторжественной обстановке. В отделении ЗАГС присутствуют только молодожены и сотрудники организации, посещение гостей исключено.

Отмечается, что традиционно большинство церемоний состоялось на Красную горку, которая в этом году состоялась 26 апреля. Накануне праздника было подано около 1,8 тысячи заявлений, но более 40% пар перенесли дату бракосочетания на более поздний период.

Также популярностью пользовалась красивая дата 22 апреля. В тот день в столице обвенчались узами брака порядка 140 пар.

Ранее москвичам рассказали, в каких отделениях ЗАГС можно пожениться в День России. Отмечается, что 12 июня в столице зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах.