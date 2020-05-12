Отдел ЗАГС появится на улице Брусилова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на улице Брусилова появится отделение ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в настоящее время на предполагаемом участке расположена незавершенная стройка. Все строения на участке площадью 0,8 гектара предполагается снести.

"На указанной территории силами КП "УГС" планируется строительство центра социального обслуживания и отдела ЗАГС", – пояснила она.

Уточняется, что возведение ЗАГСа входит в Адресную инвестиционную программу Москвы.

Ранее москвичам рассказали, в каких отделениях ЗАГС можно пожениться в День России. Отмечается, что 12 июня в столице зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах.