Зал бракосочетаний для людей с инвалидностью появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных граждан оборудуют во Дворце бракосочетаний №4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, изменения планировки будут произведены во время капитального ремонта помещения, которое ЗАГС занимает с 1985 года. Обновленное здание будет более комфортным для сотрудников и гостей учреждения.

"На первом этаже появится зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных групп граждан и специальная комната для невест", – уточнили в комплексе городского хозяйства.

Площадь нового торжественного зала составит более 30 квадратных метров, ожидается, что в нем смогут разместиться до 10 гостей. Зал второго этажа будет предназначен для 30 гостей при площади более 100 квадратных метров.

Специалисты оценивают нынешнее состояние строения как неудовлетворительное. Капитальный ремонт здания ЗАГСа предполагает утепление фасада, замену кровли и инженерных систем. Кроме того, на втором этаже отреставрируют большую хрустальную люстру и используют краску теплых тонов в оформлении стен.

Ранее стало известно, что в столичные ЗАГСы поступило более 1,4 тысячи заявлений на регистрацию брака в красивые даты февраля. Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ради москвичей 2, 20 и 22 февраля будут открыты дополнительные площадки бракосочетания.

