Более 1400 пар планирует пожениться в красивые даты февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичные ЗАГСы поступило более 1,4 тысячи заявлений на регистрацию брака на красивые даты. В этом году они выпадают на 2 февраля (2.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 2 февраля откроют дополнительно три отдела ЗАГС из-за большого количества желающих. По ее словам, также торжественные регистрации брака пройдут в 34 отделах 20 февраля.
"Обычно в будни торжественная регистрация проходит только во Дворцах бракосочетания, но мы пошли навстречу молодоженам и решили открыть больше площадок. На 20 февраля 2020 года подали уже свыше 800 заявлений – это равноценно количеству браков в выходной день летом", – приводятся в сообщении слова Раковой.
Отмечается, что самым популярным стал Грибоедовский ЗАГС, который с недавнего времени работает круглосуточно по выходным дням. Первая пара поженится тут 2 февраля в 00:30.
В этот день будут работать дворцы бракосочетания №3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы. В общей сложности 2 февраля пожениться планируют более 160 пар.
Более 440 пар хотят пожениться 22 февраля. Также в этот день пройдут регистрации браков на новых площадках, в том числе в Московском планетарии.
Ранее сообщалось, что самой популярной композицией для свадебных церемоний у молодоженов в Москве остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.
Живое музыкальное сопровождение представлено во Дворце бракосочетания на ВДНХ, Дворце бракосочетания № 5 и Дворце бракосочетания в Коломенском. Помимо классической свадебной мелодии, молодожены заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.
В числе необычных музыкальных композиций оказалась мелодия из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" композитора Василия Агапкина "Прощание Славянки" и песня "Лирика" рок-группы "Сектор Газа".
На поздравление гостей популярны главная тема из "Звездных войн" и "Розовой пантеры", танго из картины "Запах женщины", а также музыка из игры Super Mario.
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