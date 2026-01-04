Один человек погиб в ДТП на Кубани, где машина въехала в остановку с людьми

Фото: телеграм-канал "ЧП Краснодар"

Автомобиль въехал в остановку с людьми в Горячем ключе на Кубани, погибла женщина, еще четверо человек пострадали, сообщили в госавтоинспекции Краснодарского края.

Предварительно, водитель авто "Черри" не уступил дорогу и столкнулся с "БМВ". В результате удара немецкая иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, где находились трое человек.

"На остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Черри и пассажир БМВ", – говорится в сообщении.

