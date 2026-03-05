Медведев заявил, что у НАТО поехала крыша

Фото: kremlin.ru

У НАТО поехала крыша, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MАХ.

Он объяснил, что сначала американцы убивают верховного лидера Ирана Али Хаменеи и начинают войну на Ближнем Востоке, после чего "дегенераты из Альянса" вместе с "сервильным сыночком" президента США Дональда Трампа генсеком НАТО Марком Рютте обсуждают использование 5-й статьи Вашингтонского договора для помощи США.

"А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?" – указал Медведев.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб Хаменеи, а также скончался министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

При этом Рютте заявлял, что силы НАТО не будут принимать участия в военной операции против Ирана, однако позже допустил использование статьи о коллективной обороне.

