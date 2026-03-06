Радиостанция "Судного дня" передала сообщение "плескание"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция "Судного дня" передала новое сообщение. В эфире прозвучал сигнал "плескание", говорится в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Соответствующее сообщение зафиксировали в пятницу, 6 марта, в 15:12 по московскому времени.

Накануне, 5 марта, радиостанция "Судного дня" передала слово "серосбег" после инцидента с беспилотниками в Азербайджане. Оно прозвучало в 12:33 по московскому времени.

До этого в эфире прозвучало сообщение "майностяг". Также эксперты сообщили о передаче сразу 5 сигналов, среди них значились слова "арыкочаек", "коломенка", "ласка", "комориал" и "зуекокриз".