06 марта, 19:15

Общество

Казанские врачи впервые в России полностью восстановили зрение отравившемуся пациенту

Фото: vk.com/gkb7kazan

В Казани медикам впервые в России удалось вернуть зрение мужчине, который отравился метанолом. Об этом сообщила пресс-служба Городской клинической больницы (ГКБ) № 7 имени М. Н. Садыкова в своем телеграм-канале.

Пострадавший прилетел на отдых в Индонезию, а перед возвращением на родину решил попробовать местного вина. Уже в день отъезда ему стало плохо: во время перелета постоянно тошнило, накатывала слабость, по всему телу пробегала дрожь, кружилась голова и болел живот.

В Казани мужчина обнаружил, что его правый глаз видит все хуже. Тогда он обратился за помощью к врачам. В Республиканской инфекционной больнице ему провели анализы на ботулизм и другие инфекции, которые можно подхватить в жарких странах, однако не нашли причину слепоты.

Спустя три дня после начала болезни мужчину перевели в отделение острых отравлений ГКБ № 7. Здесь врачи предположили, что причиной ухудшения зрения стало наличие в крови метанола, хотя обычно от этого токсина перестают видеть сразу оба глаза. Анализы подтвердили эту гипотезу.

К этому времени правый глаз мужчины уже полностью ослеп, в левом также ухудшилось зрение. Врачи предупредили пациента, что в медицинской практике слепота после отравления считается необратимым процессом.

Тем не менее пациенту назначили антидотную, дезинтоксикационную и гормональную терапию, а также гемодиализ для очистки крови. За его состоянием следили неврологи и офтальмологи, в том числе специалисты из Республиканской офтальмологической больницы.

Через три дня после начала лечения мужчина смог разглядеть свет от электронных часов, которые висят в коридоре больницы. Вскоре он уже читал текст с близкого расстояния, а спустя десять дней терапии его зрение восстановилось полностью за исключением черной точки в правом глазу.

"Сейчас пациент самостоятельно ходит, все видит, инвалидности удалось избежать", – рассказала заведующая отделением острых отравлений клиники Алия Рустамовна Насибуллина.

Она отметила, что сам пациент был настроен позитивно и верил, что врачи смогут добиться результата. Перед выпиской мужчина в знак признательности сфотографировался с врачами, которые помогли ему вернуть зрение.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что близорукость, генетическая предрасположенность и возраст старше 40 лет являются факторами риска по развитию глаукомы. При этом нередко на начальных этапах она протекает бессимптомно, однако в дальнейшем может привести к потере зрения.

