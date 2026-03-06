График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 10:14

Общество
Главная / Новости /

Врач Боброва: скумбрия способствует выработке одного из главных женских гормонов

Врач рассказала о пользе скумбрии для здоровья женщин

Фото: 123RF.com/mineko80

В порции скумбрии присутствует дневная норма полезных витаминов, способствующих выработке одного из главных женских гормонов. Об этом РИА Новости сообщила врач – акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.

"В 100 граммах скумбрии содержится необходимая дневная норма витамина D3 и группы В, которые напрямую влияют на качество выработки одного из главных женских гормонов – эстрогена", – пояснила она.

Боброва отметила, что эстроген синтезируется самостоятельно, однако потребляемые нутриенты оказывают воздействие на его выработку. Врач подчеркнула, что нормализации его уровня помогают витамины группы В, витамин Е и D3.

Например, в 100 граммах скумбрии есть свыше 16 микрограммов витамина D3, 1,5 миллиграмма витамина Е и более 8 микрограммов витамина В12. Они покрывают потребность организма за день.

По словам специалиста, витамин D3 способствует улучшенному самочувствию и поддержанию гормональной системы девушек. При этом взрослым женщинам он помогает сохранять активность и избавляться от неприятных симптомов менопаузы.

Кроме того, витамины В6, В9, B12 задействованы в синтезе нервных оболочек, регулируя уровень гомоцистеина, который способен разрушать стенки сосудов. Также для поддержки гормонального баланса эксперт посоветовала добавлять в рацион питания семена льна и кунжута, чеснок и сою.

Ранее ученые выяснили, что присутствие в рационе питания клубники, шпината и сладкого перца может приводить к повышенному содержанию пестицидов в организме человека.

Эксперты пояснили, что есть овощи и фрукты полезно для здоровья, но на них часто присутствуют следы от агрохимикатов. Попадая в организм, пестициды могут спровоцировать гормональные сбои и нарушить работу репродуктивной системы.

"Качество жизни": врач рассказала, какие продукты защищают от образования тромбов

Читайте также


обществоеда

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика