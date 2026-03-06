Врач Боброва: скумбрия способствует выработке одного из главных женских гормонов

Фото: 123RF.com/mineko80

В порции скумбрии присутствует дневная норма полезных витаминов, способствующих выработке одного из главных женских гормонов. Об этом РИА Новости сообщила врач – акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.

"В 100 граммах скумбрии содержится необходимая дневная норма витамина D3 и группы В, которые напрямую влияют на качество выработки одного из главных женских гормонов – эстрогена", – пояснила она.

Боброва отметила, что эстроген синтезируется самостоятельно, однако потребляемые нутриенты оказывают воздействие на его выработку. Врач подчеркнула, что нормализации его уровня помогают витамины группы В, витамин Е и D3.

Например, в 100 граммах скумбрии есть свыше 16 микрограммов витамина D3, 1,5 миллиграмма витамина Е и более 8 микрограммов витамина В12. Они покрывают потребность организма за день.

По словам специалиста, витамин D3 способствует улучшенному самочувствию и поддержанию гормональной системы девушек. При этом взрослым женщинам он помогает сохранять активность и избавляться от неприятных симптомов менопаузы.

Кроме того, витамины В6, В9, B12 задействованы в синтезе нервных оболочек, регулируя уровень гомоцистеина, который способен разрушать стенки сосудов. Также для поддержки гормонального баланса эксперт посоветовала добавлять в рацион питания семена льна и кунжута, чеснок и сою.

