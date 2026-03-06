График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 11:09

Транспорт

Стартовали продажи кроссоверов "Москвич" М70 и М90

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

Продажи кроссоверов моделей М70 и М90 от "Москвича" начались в России. Они доступны в 60 дилерских центрах, сообщила пресс-служба компании.

"В рамках долгосрочной стратегии развития бренд "Москвич" объявляет старт продаж линейки "М", производство которой стартовало на площадке одноименного технологичного кластера Москвы в декабре 2025 года", – говорится в сообщении.

Цены на "Москвич М70" начинается от 2,7 миллиона рублей, а на "Москвич М90" – от 3,9 миллиона.

Модель М70 имеет два варианта – "Драйв" и "Ультра". Ее оснастили двигателями 1,5 и 2 литра с роботизированной коробкой или девятиступенчатой автоматической трансмиссией. М90 представлена в версии "Ультимейт" и имеет двигатель на 2 литра и автоматическую коробку передач.

Ранее на автозаводе "Москвич" стартовало производство новой модели электромобиля UMO. Первые 100 таких авто передадут таксопаркам. Для розничных клиентов планируется реализовать модель UMO 5, в том числе через дилерскую сеть компании.

Данный автомобиль относится к С-классу с высокой степенью локализации программного обеспечения. Он также адаптирован под российский климат.

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

