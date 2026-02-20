Собянин объявил о начале выпуска автомобилей UMO на заводе "Москвич"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин приняли участие в запуске производства новой модели электромобиля UMO на Московском автозаводе "Москвич".

По словам мэра, столичный автозавод успешно трансформируется в высокотехнологичный кластер по производству электрических и гибридных автомобилей. Выпуск автомобилей под новым брендом осуществляет резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "ЭМ Рус".

"Первые 100 машин этой модели будут переданы таксопаркам. В дальнейшем планируется реализация версии электромобиля UMO 5 для розничных клиентов, в том числе через дилерскую сеть завода "Москвич", – сказал Собянин.

Уточняется, что реализация проекта призвана удовлетворить значительную часть спроса автомобилистов на новые электро- и гибридные машины отечественного производства.

UMO 5 является электрическим кроссовером C-класса с высокой степенью локализации программного обеспечения. Автомобиль также адаптирован под российские климатические условия, а для управления используется полноценный голосовой ИИ-помощник.

Производственная площадка была выбрана по результатам аудита. На данный момент на автозаводе собраны первые 100 электромобилей UMO. До конца 2026 года планируется выпуск более 3 тысяч таких машин.

Аккумуляторные батареи для UMO московской сборки планируется выпускать в кластере по производству систем накопления электроэнергии на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Красной Пахре.

Ранее рядом со станцией "Волоколамская" столичного метрополитена открылся первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Он находится на перехватывающей парковке "Московского паркинга".

Площадка оснащена 18 зарядными станциями мощностью 249 киловатт с поддержкой всех основных типов разъемов. Отмечается, что на них можно заряжать до 500 электромобилей в сутки.

