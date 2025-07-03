Город одобрил установку более 20 электрозарядных станций в трех округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Арендаторы городских земельных участков получили возможность устанавливать зарядные станции для электромобилей на востоке, юго-востоке и юге Москвы, сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, заявки на установку подобных объектов рассматриваются специальной межведомственной комиссией. С начала года она одобрила установку 22 таких станций на территории автозаправочной станции в Перове, а также возле административных зданий в Марьине и Бирюлеве Западном.

"Это решение направлено на развитие инфраструктуры и поддержку экологически чистого транспорта", – цитирует Соловьеву портал мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что десять зарядных станций для электромобилей появятся в районе 1-й улицы Энтузиастов, неподалеку от автозаправочного комплекса. Еще два объекта разместят рядом с деловым центром малых предприятий "Марьино", расположенным на Люблинской улице.

Город также утвердил размещение десяти станций в Востряковском проезде, недалеко от 32-го километра МКАД, на территории комплекса ресурсоснабжающей организации.

Все станции соответствуют городским стандартам. В июне 2025 года были приняты упрощенные требования к внешнему виду зарядных станций на арендованных городских участках. Их можно найти на официальном сайте ведомства.

"Наша цель – создать все необходимые условия, чтобы больше горожан выбирали экологичные и бесшумные электромобили. Новые упрощенные требования к установке зарядных станций этому содействуют", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в Москве уже около 17,2 тысячи электромобилей. Их владельцы освобождены от транспортного налога, пояснил вице-мэр. Также он напомнил, что в мегаполисе уже пять лет действует программа «Энергия Москвы», в рамках которой устанавливаются городские электрозарядные станции.

Возможность устанавливать на городских земельных участках станции для зарядки электромобилей арендаторы получили в 2023 году. Для этого им нужно подать заявку в специальную межведомственную комиссию. После одобрения город заключает дополнительное соглашение к договору аренды.

Ранее в Москве заработал 1-й зарядный хаб "Южный" для электрокаров. В нем могут заряжаться одновременно 20 электромобилей. Также там установили 10 быстрых станций мощностью 120 киловатт и 2 коннектора, которые подходят для популярных моделей транспорта.