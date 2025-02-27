В Москве открылся 1-й зарядный хаб для электрокаров

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве заработал 1-й зарядный хаб "Южный" для электрокаров. Его построили ПАО "Мосэнерго" и столичный Дептранс, сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.

Как объяснил департамент, в хабе могут заряжаться одновременно 20 электромобилей. Также там установили 10 быстрых станций мощностью 120 киловатт и два коннектора, которые подходят для популярных моделей транспорта. Кроме того, теперь зарядиться электрокары смогут за 35–40 минут. Пропускная способность хаба составляет 500 автомобилей в сутки.

Вместе с тем для водителей оборудовали удобные подъездные пути, а на территории хаба сделали комнату отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.

"Хабы станут важной частью городской среды, они ускорят переход на электротранспорт и поддержат развитие инновационной мобильности в столице. Наша цель – сделать зарядную инфраструктуру удобной, надежной и доступной", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что уже сейчас разработана программа по развитию аналогичных хабов вблизи ТЭЦ.

Ранее Сергей Собянин заявил о продлении в Москве в 2025 году льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей. По словам градоначальника, развитие электротранспорта в столице не является "разовой модной темой", так как для мегаполиса очень важен экологичный транспорт, например, в Москве 80% загрязнений происходит из-за автомобилей.

