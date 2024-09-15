Telegraph: китайские электромобили могут вытеснить западные бренды с рынка

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Китайские автопроизводители быстро вытесняют крупные западные бренды с мирового рынка электромобилей, сообщил таблоид Telegraph.

Эксперты обратили внимание, что если некоторое время назад на китайском рынке доминировали иностранные марки, то с возникновением Tesla и развитием местных производителей электромобилей ситуация изменилась. Новое поколение китайских потребителей стало выбирать отечественные машины.

При этом западные производители не были готовы к такому развитию ситуации на рынке. На фоне активного развития китайского автопрома, многие компании оказываются вынуждены сократить свое производство в Китае и несут из-за этого убытки. В свою очередь китайские компании продолжают активно наращивать продажи и постепенно выходят на мировой уровень.

Основным преимуществом китайских электромобилей становится их низкая цена, которая сопровождается достаточно высоким качеством. Добиться такого результата производители смогли благодаря развитой производственной базе и поддержке отрасли со стороны государства.

Между тем в России вырос спрос на электромобили с пробегом. По данным аналитиков, во втором квартале 2024 года продажи электромобилей увеличились на 15,2%, а продажи новых электрокаров за первое полугодие выросли в 2,3 раза, составив 10,3 тысячи штук. Большой популярностью у россиян пользуются Zeekr, Tesla и Nissan.