Эксперты спрогнозировали рост цен на подержанные машины на 30% осенью

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На рынке подержанных автомобилей ожидается рост цен на 5–30% осенью 2024 года. Причиной подорожания станет повышение тарифов утилизационного сбора для ввозимых автомобилей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сервисы по продаже автомобилей.

Согласно планам Минпромторга, тарифы утилизационного сбора увеличатся с 1 октября 2024 года. Однако постановление правительства пока не подписано. В рамках проекта правительства, опубликованного ведомством в июле текущего года, предлагается повысить утильсбор для автомобилей с объемом двигателя 2–3 литра. С 1 октября размер сбора составит 1 562 000 рублей, что на 70–85% больше текущего тарифа.

По данным аналитиков, рост стоимости подержанных автомобилей будет аналогичен росту цен на новые машины, который напрямую зависит от тарифа утилизационного сбора. Однако подержанные автомобили начнут дорожать с задержкой в несколько месяцев.

Согласно расчетам экспертов, доля утильсбора в стоимости нового автомобиля составляет 10–30%. С учетом растаможки общая стоимость автомобиля увеличится на 10–30%.

"Мы ожидаем постепенный рост стоимости б/у автомобилей на 15–30%", – заявил CEO компании-агрегатора Александр Коротков.

Спрос на подержанные автомобили растет, что приводит к замедлению снижения цен на автомобили с пробегом, отметил директор по продажам и развитию "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин.

По его оценкам, в сентябре цены на автомобили с пробегом останутся на прежнем уровне, но с октября ожидается рост до 15%.

Обозреватель автомобильного портала "Дром.ру" Сергей Арбузов предположил, что после вступления в силу новых тарифов утилизационного сбора дилеры будут продавать автомобили, завезенные до его повышения. Затем рынок новых автомобилей будет адаптироваться к ценам в течение месяца или двух. После этого вторичный рынок отреагирует на повышение цен.

Эксперт также отметил, что рост цен в сегменте бюджетных брендов составит 5–7%, в премиальном сегменте – до 30%.

Рынок подержанных автомобилей в России начал активно расти после пандемии 2020 года, когда официальные дилеры столкнулись с трудностями в доставке машин. Для зарубежных производителей, которые успели локализовать производство, сохранялась проблема с запчастями и расходными материалами.

С середины 2021 года по вторую половину 2022 года, по данным аналитического агентства "Автостат", средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла на 61% и составила 1,2 миллиона рублей.

В "Авито Авто" уточнили, что к 2024 году ажиотаж на рынке подержанных автомобилей спал, за год цена на такие автомобили увеличилась всего на 2,6%.

"На рынок автомобилей с пробегом в первую очередь влияет доступность и цены на новые машины: он частично забирает спрос с подержанных авто в пользу новых. Этот фактор играет в пользу сдерживания роста цен на авто с пробегом: за последние полгода, по данным "Авто.ру", цены на них снизились на 6,5%", – сообщил эксперт Даниил Шкурыгин.

Снижение спроса на автомобили в России произошло из-за появления большого количества китайских брендов, которые завоевали популярность благодаря относительно низким ценам на рынке.

Автоэксперты объяснили, что увеличение утильсбора необходимо для стимулирования развития отечественного автопрома. В пояснительной записке к постановлению правительства об индексации утильсбора отмечается, что изменения касаются только тех видов техники, производство которых освоено на территории России. Поправки направлены на долгосрочное планирование разработки, производства и оборота автомобилей.

Увеличение ставок утилизационного сбора привело к росту доходов бюджета в 2,5 раза. Это связано с необходимостью адаптации к сложным международным и экономическим условиям. Руководитель отдела продаж и маркетинга компании "Мотор-Плейс" Максим Железняк считает, что изменение тарифа направлено на увеличение доходов бюджета.

Рост утильсбора был изначально направлен на стимулирование производителей к локализации своих производств на территории России. Однако из-за быстрых изменений зарубежные бренды не успевают адаптироваться к новым условиям, поделился мнением автоэксперт Иван Волин.

По его мнению, первоначальная цель заставить производителей локализовать производство автомобилей в России вряд ли будет достигнута. За более чем десятилетнюю историю производители не проявляли особого интереса к этому вопросу.

"В России остались заводы от брендов, покинувших рынок, китайские производители могут арендовать свободные мощности и наладить производство разрешенных к экспорту компонентов своих автомобилей", – заявил эксперт.

Тем временем аналитики сообщили, что в России вырос спрос на электромобили с пробегом. Они отметили, что во втором квартале 2024 года продажи электромобилей увеличились на 15,2%, а продажи новых электрокаров за первое полугодие выросли в 2,3 раза, составив 10,3 тысячи штук. Большой популярностью у россиян пользуются Zeekr, Tesla и Nissan.