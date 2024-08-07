Минпромторг РФ может отказаться от "утилизационного занавеса" на машины из Китая

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В России могут отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что министерство еще не приняло окончательного решения о повышении ставок утилизационного сбора.

"Обращаем внимание, что на данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора", – заявили в пресс-службе.

Как подчеркнули в министерстве, для увеличения продаж автотехники сейчас реализуют меры господдержки, в том числе направленные на стимулирование спроса. Также продолжается поддержка отечественных автопроизводителей по линии субсидирования НИОКР.

В середине июля был опубликован проект постановления об увеличении утильсбора. В документе говорилось о повышении ставок на 70–85%. Планируется, что 9 августа пройдут публичные обсуждения инициативы.

По словам исполнительного директора ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Игоря Чикина, из-за резкого роста утильсбора в 2024 году и его ежегодной индексации уже через шесть лет 95% жителей России не смогут купить новый автомобиль.

"Если в 2014 году примерно 33% граждан могли купить новый автомобиль, то по состоянию на 2023 год таких было 14–15%. С учетом увеличения утильсбора и инфляции, по нашим расчетам, к 2030 году это число упадет до 5%", – заявил Чикин.

При этом представители китайских автокомпаний с осторожностью комментируют влияние анонсированного повышения утильсбора на ценовую политику.

"Учитывая намечающуюся инфляцию и рост утилизационного сбора, перспектив сохранить стоимость становится все меньше", – отметили в пресс-службе российского представительства Chery.

В компании добавили, что в их же интересах сохранить на российском рынке позицию компании.

Kia Rio и Lada Granta ранее возглавили топ продаж на вторичном рынке в России. В среднем классе первое место заняла Toyota Camry со средней стоимостью 2,9 миллиона рублей. В премиальном сегменте доминируют BMW и Mercedes-Benz.

