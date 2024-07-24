Эксперты рекомендовали воздержаться от покупки автомобиля с большим пробегом

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Эксперты посоветовали воздержаться от покупки автомобиля с большим пробегом, например, более 150 тысяч километров. Это связано с повышенным риском серьезных проблем с двигателем и другими агрегатами, сообщает Pravda.Ru.

При покупке автомобиля на вторичном рынке состояние подержанной машины может быть не самым лучшим. К примеру, так называемые перекупы могут преподносить автомобили с недекларированными недостатками для получения прибыли. Они скрывают недостатки машины и создают неясности в юридических аспектах сделки.

Кроме того, при покупке важно учитывать наличие лишних опций в автомобиле, которое может значительно повысить его стоимость. Если система навигации или люк не требуются, то стоит рассмотреть альтернативные варианты без таких дополнений.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на электромобили с пробегом. Среди лидеров продаж нового и подержанного сегментов в России оказались Zeekr, Tesla и Nissan. Отмечается, что автомобилями с пробегом на площадке считаются все электрокары, у которых есть реальный пробег и был хотя бы один владелец.

Российский производитель легковых машин "АвтоВАЗ" и Авто Финанс Банк также запустили маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом. Программа включает кредитное предложение и постгарантийную поддержку от официального дилера.