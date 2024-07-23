"АвтоВАЗ" запустил маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом

Фото: lada.ru

Российский производитель легковых машин "АвтоВАЗ" и Авто Финанс Банк запустили маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом и возможностью оформления кредита и страховки. Об этом производитель сообщил на сайте.

Запущена программа по развитию бизнеса автомобилей с пробегом Restart, представляющая собой экосистему, объединяющую программу сертификации авто с пробегом Lada или других автомобильных брендов, онлайн-маркетплейс машин с пробегом restart.auto, кредитные и страховые продукты Restart Finance. Программа включает возможность выбора машины с пробегом онлайн, кредитное предложение от Авто Финанс Банка и постгарантийную поддержку от официального дилера Lada, говорится в публикации.

Сертифицированные по программе Restart автомобили проходят проверку технического состояния и предпродажную подготовку. Затем они получают один год продленной гарантии от страхового партнера.

С июля автомобили Lada доступны к покупке по программе Restart в официальных дилерских центрах, расположенных в 30 российских регионах. Потом предложение будет доступно во всей дилерской сети бренда, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что стоимость нового автомобиля Lada Iskra будет начинаться от миллиона рублей. По словам гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова, в планах – производство в первые годы после запуска около 70–100 тысяч новых машин, далее можно будет "идти параллельно" с "Грантой". Суммарный объем в проект составил 37 миллиардов рублей, подчеркнул он.