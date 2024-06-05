Стоимость автомобиля Lada Iskra будет начинаться от 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Стоимость нового автомобиля Lada Iskra будет начинаться от миллиона рублей, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов во время брифинга на ПМЭФ-2024.

"Если говорить о самом низком ценовом пороге, то сегодня это от миллиона. А "до" – мы будем ограничены "Вестой". Поэтому там 1,2 миллиона. Но это сегодня мы говорим", – цитирует его ТАСС.

По словам Соколова, в планах – производство в первые годы после запуска порядка 70–100 тысяч новых автомобилей. Далее можно будет идти параллельно с "Грантой", добавил он.

Говоря об инвестициях в проект, он подчеркнул, что суммарный объем составил 37 миллиардов рублей, за последние же два года – 23 миллиарда рублей.

Новую модель LADA с названием Iskra впервые презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня. Автомобиль займет нишу между LADA Granta и LADA Vesta. В разработку и производство вложили 23 миллиарда рублей. Машина будет выходить в нескольких комплектациях.

Кроме того, новую LADA представили сразу в трех кузовах – седан, универсал и универсал Cross. Создатели заверяют, что машина технологически независима – иностранные комплектующие ей не нужны.

